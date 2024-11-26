نشكركم على متابعتكم خبر أكثر من مجرد وجبة شهية.. 6 فوائد صحية للبيتزا ستدهشك! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا
تعتبر البيتزا واحدة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم، وتشتهر بطعمها اللذيذ وقابليتها للتعديل لتناسب جميع الأذواق. ولكن هل تعلم أن للبيتزا فوائد صحية قد تفاجئك؟ دعنا نستكشف معًا بعض هذه الفوائد:
البروتين: تحتوي البيتزا على البروتين، خاصة إذا أضفت إليها اللحوم أو البيض أو الخضروات الغنية بالبروتين مثل الفطر.
الفيتامينات والمعادن: توفر البيتزا مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، خاصة إذا كانت تحتوي على خضروات مثل الطماطم والفلفل والزيتون.
الألياف: يمكن أن تكون قشرة البيتزا المصنوعة من دقيق القمح الكامل مصدراً جيداً للألياف التي تساعد على الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
الليكوبين: تحتوي صلصة الطماطم المستخدمة في البيتزا على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
الفيتامينات المضادة للأكسدة: توفر الفيتامينات الموجودة في الخضروات الموجودة على البيتزا حماية إضافية للخلايا من التلف.
الكالسيوم: يحتوي الجبن المستخدم في البيتزا على كمية جيدة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان.
التريبتوفان: تحتوي بعض مكونات البيتزا، مثل الجبن، على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالشعور بالسعادة والراحة.
الكربوهيدرات: توفر عجين البيتزا الكربوهيدرات التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية.
الترابط الأسري: تعد البيتزا وجبة مناسبة لتجمع العائلة والأصدقاء، مما يعزز العلاقات الاجتماعية.
- استخدمي قشرة مصنوعة من دقيق القمح الكامل: للحصول على المزيد من الألياف.
- أضيفي الكثير من الخضروات: اختري مجموعة متنوعة من الخضروات اللذيذة والمغذية.
- استخدمي جبنة قليلة الدسم: للحصول على نفس الطعم اللذيذ مع سعرات حرارية أقل.
- قللي من اللحوم المصنعة: استبدليها باللحوم المشوية أو الخضروات.
- استخدمي زيت الزيتون: بدلاً من الزبدة أو الزيوت النباتية الأخرى.