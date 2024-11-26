نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات قانونية مرتقبة لمواجهة المراهنات الإلكترونية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الجدل المتعلق بظهور نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في إعلان لإحدى شركات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تصريح لمثل هذه الشركات للعمل داخل مصر.

موقف الحكومة من المراهنات الإلكترونية

أكد النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأوضح أن هذه التعديلات تشمل:

التصدي للمراهنات الإلكترونية التي لا يغطيها القانون الحالي. معالجة قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني. تشديد العقوبات على السب والقذف الإلكتروني. مواجهة الترويج للشائعات عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، لتواكب التطورات التكنولوجية التي تؤثر على المجتمع.

قانون تقنية المعلومات والتحديات الحالية

القانون الحالي، رغم أهميته، لا يشمل صراحة المراهنات الإلكترونية، وهو ما دفع البرلمان للعمل على سد هذه الثغرة القانونية، خاصة مع انتشار التطبيقات والمواقع التي تستهدف المواطنين بوسائل غير قانونية.

تعليق وزارة الشباب والرياضة

أكدت الوزارة عدم إصدارها أي تصريحات لأي شركة مراهنات إلكترونية للعمل في مصر، وشددت على موقفها الرافض لمثل هذه الأنشطة التي تخالف القوانين والأعراف المحلية.

التحديات المستقبلية