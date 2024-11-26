نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الناشئين: هذا اللاعب سيكون لامين يامال الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد الصايغ المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، عن اللاعب الذي يراه مثل لامين يامال نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب، بعد التتويج ببطولة شمال إفريقيا.

وقال الصايغ في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" اللاعبين الأقرب للاحتراف في منتخب مصر للناشئين، هم بلال عطية وحمزة عبد الكريم نجمي النادي الأهلي، ومحمد حمد لاعب فريق الزمالك، وأنس رشدي لاعب إنبي وكريم جمعة لاعب فريق زد”.

ثم أوضح الصايغ “هؤلاء اللاعبين لديهم عقلية جيدة، ولا يهتمون بالمال فقط، بل هدفهم أيضا الاحتراف والتطور، ومثلهم الأعلى الثنائي المصري المحترف محمد صلاح وعمر مرموش، وأهدافهم تتخطى الأهلي والزمالك مع احترامي لهما”.