دوري أبطال إفريقيا (1): الأهلي المصري يبدأ بمواجهة استاد أبيدجان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ويشارك في هذا الدور 16 فريقاً تمّ توزيعها على أربع مجموعات…

في المجموعة الأولى، يلتقي مازيمبي من جمهورية الكونغو مع مولودية الجزائر الجزائري الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويانغ أفريكانز من تنزانيا مع الهلال السوداني بنفس التوقيت.

وفي المجموعة الثانية يلعب ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا مع مانيما انيون من جمهورية الكونغو الساعة 19:00، والرجاء المغربي مع مواطنه الجيش الملكي الساعة 22:00.

ويلعب في المجموعة الثالثة الأهلي المصري مع إستاد أبيدجان من ساحل العاج، الساعة 19:00، وشباب رياضي بلوزداد الجزائري مع أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا الساعة 22:00.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي بيراميدز المصري مع ساجرادا اسبيرانسا من أنغولا الساعة 19:00، والترجي التونسي مع دجوليبا من مالي الساعة 22:00.