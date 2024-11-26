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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الوصل نظيره الشرطة العراقي اليوم الثلاثاء على إستاد كربلاء الدولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

الوصل يبحث عن النقطة العاشرة أمام الشرطة

ويتطلع الوصل لبلوغ النقطة العاشرة، فيما يأمل الشرطة العراقي في الوصول إلى النقطة الخامسة.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل في المؤتمر الصحافي، أن فريقه استعد جيدًا للقاء، مشيرًا إلى إدراكه التام لأهمية وصعوبة المباراة.



وقال إنه "تابع مباراة الشرطة الأخيرة أمام الأهلي السعودي"، حيث قدم الفريق أداءً رائعًا، مما يثبت أنه فريق قوي يضم لاعبين مميزين.

وأكد مدرب الوصل أن الهدف الرئيسي لفريقه هو الفوز وحصد النقاط الثلاث من اللقاء.