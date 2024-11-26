إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسـيل 150 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.