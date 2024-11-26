الرئيس السيسى: السوق المصرية كبيرة وبذلناً جهداً كبيراً خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، قائلا: "الصناعة مهم تكون جزء كبير من الناتج المحلي للدولة المصرية وإحنا سوق كبيرة وقبل ما نقول فرص تصدير وده أمر مهم ولكن عايز أقول السوق المصرية كبيرة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع عدد من مسئولي كبريات الشركات الدولية، أن مصر لها اتفاقيات وعلاقات طيبة مع الدول الأفريقية والعربية وحتى الأوروبية وشرق آسيا وعلاقتنا طيبة مع الكل وبالتالي في فرص تصدير جيدة لمنتجاتنا والمصانع التي تعلم في مصر".

وتابع: "حاولنا نعمل بنية أساسية مناسبة للصناعة ومسبناش مجال إلا واشتغلنا فيه موانئ ومطارات وطرق وشبكات الطرق والكهرباء والغاز وكل المجالات اللى محتاجها الصناعة كبنية اساسية وبنية تشريعية أيضاً".