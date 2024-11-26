نجوى كرم تعرض حفل رومانيا عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" بتقنية K4

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" مجموعة من أغاني حفلها المميز الذي أحيته خلال صيف 2024 في جمهورية رومانيا، وتحديدًا في قاعة Sala Palatului بالعاصمة بوخارست، الحفل جاء ضمن جولتها الغنائية العالمية "Najwa Stalgia"، وحضره جمهور متنوع من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

نجوى كرم

تفاصيل الحفل

تضمن الحفل الذي حمل عنوان "نجوى كرم في رومانيا" عشر أغانٍ تم تصويرها ومونتاجها بجودة عالية باستخدام تقنية K4، ما عكس لمسات عالمية في التصوير والعرض الذي وُصف بالخيال.

شملت قائمة الأغاني "ملعون أبو العشق"، "خليني شوفك"، "مافي نوم"، و"بالروح بالدم"، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التي قُدمت بأسلوب "الميدلي"، مثل: "ميدلي شو هالحلا، موّال - ميدلي عالالا، ميدلي روح روحي - أنا ما فيّي، موّال الوفا - ميدلي ورود الدار".

كما قدمت نجوى كرم ميدلي "القيثارة - Harp Medley" برفقة عازفة آلة الهارب العالمية ماريا بيلدييا والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، ما أبرز قوة الفن العربي واللبناني في أبهى صورة، مع لمسة عالمية عززت جاذبية العرض الغنائي والموسيقي.

برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع

هذا، وتواصل نجوى كرم تقديم العروض المباشرة في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent، الذي يُعرض على مجموعة قنوات MBC، ويتم تصويره أسبوعيًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كل يوم أربعاء.