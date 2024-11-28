نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تشارك في فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشملت فعاليات الحملة التي انطلقت على مستوى عدد من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات اليوم تنظيم حملة توعية من خلال متطوعي الوحدات، وإيضاح تأثير العنف بمختلف أشكاله على النساء والفتيات.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، حيث ستتناول

موضوعات متعددة تعني بحماية وأمان المرأة، وتعزيز دورها في مواجهة كافة أشكال العنف، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا للمرأة".

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا من الأنشطة داخل الجامعات منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة منها مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

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