أخبار مصرية

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تشارك في فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تشارك في فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

شاركت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشملت فعاليات الحملة التي انطلقت  على مستوى عدد من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات اليوم تنظيم حملة توعية من خلال متطوعي الوحدات، وإيضاح تأثير العنف بمختلف أشكاله على النساء والفتيات.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، حيث ستتناول 
موضوعات متعددة تعني بحماية وأمان المرأة، وتعزيز دورها في مواجهة كافة أشكال العنف، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا للمرأة".

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا من الأنشطة داخل الجامعات منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة منها مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

1000228662
1000228662
1000228671
1000228671
1000228665
1000228665
1000228725
1000228725
1000228668
1000228668
1000229042
1000229042
1000228722
1000228722
1000228728
1000228728
1000228719
1000228719
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا