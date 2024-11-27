انت الأن تتابع خبر مش هتحتاجي مكياج .. وصفة البنجر لتوريد الخدود والشفايف بمكونات طبيعية في البيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشفايف والخدود الوردية من علامات الجمال عند المرأه ولكن تعاني الكثير من السيدات من العديد من المشاكل الصحية التي تتسبب في افتقارها لتلك العلامة المميزة لجمال المرأة، وذلك تستخدم المرأة العديد من المستحضرات وذلك لمحاَلة إخفاء شحوب لون الخد والشفايف، ولهذ تبحث المرأة عن وصفات طبيعية لتوريد الخدود والشفايف ويعتبر البنجر أحد أهم تلك الوصفات فهو مرطب وملون طبيعي للبشرة، كما يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في التوريد.

وصفة البنجر وزيت الزيتون لتوريد الشفايف

يساعد البنجر على توريد الشفايف والخدود بشكل كبير وذلك لأنه يحتوي على صبغة تسمى البيتانين والتي تميز البنجر باللون الأحمر كما يعتبر من مصادر تغذية البشرة، ويمكننا التعرف على تلك الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

ثمرة كبيرة من البنجر.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بتقطيع البنجر إلى قطع صغيرة وضعيها في الخلاط ثم ضعي الماء وحركي واخلطيهم جيدا أكثر من مرة، وبعد ذلك قومي بتصفية العصير وخذي ماء البنجر وضعيها في علبة كريم قديم ثم ضيفي الفازلين والزيوت.

وبعد ذلك قومي بإغلاق العلبة بشكل جيد وضعيها في حمام ماء ساخن حتى يذوب الفازلين، وبعدما يذوب الفازلين قومي بخلط جميع المكونات حتى تمتزج مع بعضها وبعد دقائق ستجدينه تماسك وسوف يذوب البنجر في الفازلين ويصبح كريم.

وبعدها استخدمي الكريم على الخدود والشفايف للحصول على لون وردي طبيعي لا تستخدميه إذا كنتي سوف تتعرضي للشمس حتى لا يحدث التهاب أو اسمرار.

وصفة البنجر لترطيب وتوريد الشفايف

المكونات:

ثمرة بنجر صغيرة.

مرطب لونا.

نصف كوب من الماء.

علبة كريم صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام: