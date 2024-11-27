بسبب ويجز.. فيفي عبده تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة فيفي عبده محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تصدرها لغلاف اغنيه ويجز الجديده التي تحمل اسم "أنا".

سبب تصدر فيفي عبده التريند

وطرح ويجز منذ قليل عبر قناته على يوتيوب أغنيته الجديدة أنا، والذى يتعاون فيها مع فيفى عبده، وهى من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى.

أحدث أعمال فيفى عبده

ومن ناحية أخرى، تواصل فيفي عبده الفترة الحالية تصوير مسلسل العتاولة 2، يدور العمل في إطار اجتماعي شعبي، وتقدم فيفي من خلاله شخصية الحاجة شديدة وهي سيدة أعمال غنية وطيبة، وصديقة لـ السقا وطارق لطفي ويستشيرونها في العديد من الأمور، ويضم نخبة من النجوم: احمد السقا وطارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

اخر اعمال ويجز

وكان اخر اعمال ويجز هي حفلته في ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح يو أرينا، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه، منها دورك جاي والبخت وكيفي كده وغيرها من الأغانى، وايضا طرح أغنية أصلي عربي، والتي طرحها الشهر الماضي وجاءت ضمن حملة دعائية لشركة عقارات.

كلمات اغنية أصلي عربي

أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا ١٠٠ مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا

في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي

في بلادي وفي غربتي