انت الأن تتابع خبر أرخص وصفة لاستعادة جمال بشرتك بالكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة باللبان الذكر بالمنزل ونتائجها جبارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن وصفة مذهلة لتفتيح البشرة، إذن إليكِ وصفة كولاجين طبيعي للبشرة بلبان الذكر؛ حيث أنه يحتوي على فوائد متعددة للبشرة، كما تجعلها نقية ونضرة طوال الوقت، الأمر الذي يجعلك تستغنين عن استخدام المستحضرات التجميلية الضارة لصحة البشرة مع الاستمرار على استخدامها لفترات طويلة، خاصةً أن هذه الوصفة سوف تمنحك نتائج مبهرة منذ أول استخدام لها، لذا حرصنا على تقديم طريقة إعداد هذه الوصفة بدقة حتى تحصلين على النتائج المرجوة عند تطبيقها.

مكونات وصفة لبان الذكر

مقدار مناسب من الماء.

ملعقتين من لبان الذكر.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر لتفتيح البشرة

يتم نقع لبان الذكر في وعاء محكم الغلق لمدة يوم، وذلك حتى يصبح لون الماء أبيض اللون.

نقوم بخلط المنقوع جيدًا ونضعه في مكان بعيد عن الحرارة.

يتم وضع قطعة من القطن في منقوع لبان الذكر؛ حيث يتم استخدامها على البشرة مرتين في اليوم.

يمكنك استخدام هذا المزيج لمدة تصل إلى أسبوعين وذلك حتى يتم الحصول على نتائج مبهرة.

فوائد منقوع لبان الذكر