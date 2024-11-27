انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان!!..من الأعراض المبكرة لمرض السرطان إذا ظهرت عليك فإنها تشير أنك مصاب..تعرفوا عليها الآن..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض السرطان هو أحد الأمراض المزمنة التي يجب الحذر عند الشعور بأي عرض من أعراضه، حيث يمكن أن ينتشر بشكل سريع في الجسم، وأسباب الإصابة بهذا المرض عديدة منها أسباب وراثية أو اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة ضارة بالجسم، وهناك بعض الأعراض التي تظهر في حالة وجود هذا المرض يمكن التعرف عليها من خلال متابعة المقال التالي.

أسباب مرض السرطان

هناك عدة أسباب تؤدي بطريق مباشر إلى حدوث هذا المرض ومن تلك الأسباب الآتي:

يمكن أن يحدث نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي أو تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد كيماوية بشكل مباشر.

يمكن أن يحدث نتيجة لعوامل وراثية.

أعراض ظهور مرض السرطان

هناك بعض الأعراض التي يمكن ملاحظتها في حالة وجود مرض السرطان وتلك الأعراض هي كالآتي:

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون أسباب واضحة.

حدوث حمى وخاصة أثناء فترات الليل.

وجود بعض التورمات في بعض أجزاء من الجسم.

تغير لون الوجه حيث يميل إلى الاصفرار.

حدوث إمساك أو إسهال في بعض الأحيان.

الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مستمر.

كيفية الوقاية من مرض السرطان

هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها للوقاية من حدوث مرض السرطان وتلك الأمور يمكن إجمالها في الآتي: