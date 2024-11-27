انت الأن تتابع خبر «لو ظهرتلك اجري علي الدكتور فوراً!»....طبيب بريطاني يحذر من علامات جسدية تعتبر مؤشرات للإصابة بمرض خطير... منها مايظهر علي الفم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيرًا ما يتجاهل الناس أعراضًا جسدية تبدو بسيطة لكنها قد تحمل إشارات على أمراض خطيرة ومن بين هذه الأعراض، ظهور قرحة الفم التي لا تشفى خلال ثلاثة أسابيع، وهو عرض قد يشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان الفم والتحذيرات الطبية تؤكد أهمية الانتباه لهذه العلامات وطلب المشورة الطبية فور ملاحظتها

العلامات الرئيسية لسرطان الفم

قرحة الفم المستمرة: إذا استمرت قرحة الفم لأكثر من ثلاثة أسابيع، فقد تكون مؤشرًا خطيرًا.

تغيرات في الفم: تشمل ظهور بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم.

صعوبات وظيفية: مثل صعوبة التحدث أو البلع، أو تغير الصوت ليصبح أجش.

سقوط الأسنان دون سبب: سقوط الأسنان بشكل مفاجئ قد يكون أحد الإشارات المرتبطة بسرطان الفم.

تورمات أو كتل حول الفك: يجب عدم تجاهل أي كتلة أو تورم غير طبيعي في منطقة الفم.

أهمية التشخيص المبكر