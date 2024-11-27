القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين فى حادث غرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - إستكمالاً لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى ( سى ستورى ) ، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، حيث أسفرت الجهود عن العثور على عدد ( 9 ) أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم ( 5 ) على قيد الحياة ، وإنتشال ( 4 ) متوفيين ، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر ، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين .