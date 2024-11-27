الرعاية الصحية توقع بروتوكولات للتوعية بالتأمين الصحي والتغذية والأدوية وسلامة المرضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع عدة اتفاقيات تعاون وبروتوكولات شراكة استراتيجية بين الهيئة ومؤسسة مرسال، وشركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، وشركة نستله هيلث ساينس مصر، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما شهد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة والشركة.

وقام بتوقيع الاتفاقيات من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بينما وقع عن مؤسسة مرسال، السيدة هبة راشد، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة، وعن شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، السيد أحمد شلش، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن شركة نستله هيلث ساينس مصر، السيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة مرسال تهدف إلى دعم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المجتمع المصري.

كما أضافت أن بروتوكول التعاون مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير يهدف إلى تبادل الخبرات من خلال تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات الطبية، مما يسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية التابعة للهيئة.

وتابعت الهيئة بأن بروتوكول التعاون مع شركة نستله هيلث ساينس مصر يهدف إلى تجهيز مراكز تميز في التغذية العلاجية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية، مما يعزز من تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تسعى دائمًا لتوسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذه التعاونات تمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية الهيئة لتعزيز الخدمات الطبية وتطوير الكوادر البشرية في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح أن التعاون مع المؤسسات الكبرى يعد دعمًا حقيقيًا لمنظومة هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة صحية متكاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الكوادر الطبية. وأضاف أن الشراكات مع الشركات الكبرى مثل مرسال ونستله والهيئات الدولية تساهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، من خلال تقديم حلول مبتكرة في مختلف المجالات الصحية.

من جانبها، أعربت السيدة هبة راشد، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة مرسال، عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مرسال بتقديم الدعم الصحي، وتوسيع نطاق خدماتها لتحقيق أكبر تأثير إيجابي في المجتمع المصري.

من جانبه، أكد السيد أحمد شلش، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات في مجال التدريب الطبي، وتقديم أحدث التقنيات الطبية التي تساهم في تطوير الكوادر البشرية من الأطباء والممرضين في مختلف المؤسسات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب السيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع، موضحًا أن قطاع نستله للعلوم الصحية يركز على تقديم حلول تغذوية مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأفراد الذين يتطلبون احتياجات غذائية خاصة. وأكد أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية سيمكن من تجهيز مراكز تميز في التغذية العلاجية وتوفير برامج تدريب متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية، بما يعزز تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية انعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، في العاصمة الإدارية الجديدة.