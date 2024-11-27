العالم اليوم - ترامب يختار رجل "إنهاء الحرب" بين روسيا وأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تعيين الجنرال السابق كيث كيلوغ، المقرب منه، موفدًا خاصًا إلى أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "هو معي منذ البداية. معًا، سنحقق السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددًا".

كيلوغ، الذي شغل منصب رئيس موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس خلال فترة رئاسة ترامب بين عامي 2017 و2021، سيكون له دور محوري في محاولة حل الصراع إذا تم تفعيل هذه المهمة رسميًا.

خطة التجميد

وتعتمد خطة كيلوغ لإنهاء الحرب، التي اندلعت بعد غزو روسيا للأراضي الأوكرانية ذات السيادة، على تجميد خطوط المعركة الحالية وإجبار كل من كييف وموسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" في يونيو الماضي.

في الوقت الحالي، لا يوجد مبعوث خاص لهذا الصراع، لكن مصادر مقربة من إدارة ترامب أشارت إلى أن الرئيس المنتخب يعتزم إنشاء هذا المنصب في إطار جهوده لتحقيق السلام.