العالم اليوم - حزب الله يعتبر نفسه "منتصرا" بعد سريان وقف إطلاق النار

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يعتبر نفسه "منتصرا" بعد سريان وقف إطلاق النار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - اعتبر حزب الله في بيان، مساء الأربعاء، أنه حقّق "النصر" على اسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وعودة آلاف النازحين الى بلداتهم وقراهم لا سيما في جنوب لبنان.

وأورد بيان للحزب متوجها فيه إلى جمهوره: "كان النصر من الله تعالى حليف القضيّة الحقّة التي احتضنتموها وحملتموها عائدين إلى قراكم وبيوتكم بشموخ وعنفوان"، مؤكدا في الوقت نفسه أن مقاتليه "سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته، وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات العدو إلى ما خلف الحدود".

يأتي إعلان حزب الله بعدما وافق على بنود اتفاق وقف إطلاق النار، التي جاء فيها: