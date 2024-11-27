نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 213 ألف الأسبوع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - سي إن بي سي_ انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار ألفين إلى 213 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم توقعوا 216 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وتراجعت الطلبات عن أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام في أوائل أكتوبر ، والذي كان نتيجة للأعاصير والإضرابات في بوينغ وشركة أخرى للفضاء الجوي.

وهي الآن عند مستويات تتفق مع انخفاض حالات التسريح وانتعاش التوظيف في نوفمبر، وفي أكتوبر أدت العواصف والإضراب الذي انتهى مؤخراً في بوينغ لمدة سبعة أسابيع إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التعافي المتوقع في قوائم الرواتب، فمن المرجح أن يظل معدل البطالة دون تغيير أو حتى يرتفع هذا الشهر. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، زاد بمقدار 9000 إلى 1.907 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويشير ما يسمى بالمطالبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف جديدة.

أسعار الفائدة الأمريكية

سيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر حاسمًا لقرار البنك المركزي المصري الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أمر غير مؤكد وسط علامات على تباطؤ اتجاه الانكماش.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في السادس والسابع من نوفمبر والتي نشرت يوم الثلاثاء أن المسؤولين بدوا منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50% -4.75%.