مال وأعمال

مدبولي: جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية أولوية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية أولوية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كُبرى، والوفد المرافق له؛ لاستعراض عدد من مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

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واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالشيخ الدكتور ماجد النعيمي، والوفد المرافق له، مُؤكدًا عُمق روابط الأخوة التي تجمع مصر والإمارات.

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وأكد مدبولي أن ملف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية يحتل أولوية قُصوى بالنسبة للحكومة، حيث تحرص الحكومة على تيسير تنفيذ أي مشروعات جديدة تُحقق مصلحة مشتركة للدولة المصرية وكذا للمستثمر الأجنبي.

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وبدوره، قال الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات: نعمل في مصر من خلال شركة “هوريزون للتطوير العقاري”، ولدينا بالفعل مشروعات قائمة في مصر، ونحظى بدعم مُستمر لمشروعاتنا، وهذا أسهم بصورة كبيرة في تقدم تنفيذ هذه المشروعات بصورة جيدة للغاية.

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وأضاف النعيمي أن الشركة تمتلك مشروعات في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، ونطمح في التوسّع في مشروعاتنا في مصر؛ للاستفادة من هذا المناخ الاستثماري المتميز.

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وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المطالب الاستثمارية من مسئولى الشركة، وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذه المطالب، بما يسهم فى التوسع باستثمارات الشركة فى مصر.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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