نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أمطار غزيرة تضرب البلاد.. تعرف على حالة الطقس الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة على مستوى الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة.

حالة الطقس

هيئة الأرصاد ترصد الظواهر الجويه التي ستضرب البلاد في الأيام المقبلة

و رصدت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس الموافق السابع والعشرون من شهر نوفمبر الجاري حيث أعلنت هيئة الأرصاد عن العديد من الظواهر الجويه التي ستضرب البلاد في الأيام القليلة المقبلة.

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أمطار غزيرة تضرب البلاد في طقس اليوم الخميس

و كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الخميس إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد وجنوب سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار بشكل كبير على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري.

الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد

كما نوهت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود نشاط للرياح بشكل عام على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تستمر هيئة الأرصاد الجوية في تحذير المواطنين من شدة سوء أحوال الطقس في الأيام المقبلة وتشدد على ضرورة الإهتمام بمعرفة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل لمعرفة الظواهر الجويه التي سوف تضرب البلاد في الأيام القادمة.

أحوال الطقس

تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس اليوم الخميس

و تواصل هيئة الأرصاد الجوية إعلام المواطنين بأهمية الابتعاد عن كل ما هو متهالك من مباني واعلانات للحفاظ على سلامتهم وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في طقس الأيام المقبلة بسبب انخفاض درجات الحرارة باستمرار في الأيام القادمة.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في طقس الخميس

كما تسجل القاهرة اليوم 21 درجة حرارة عظمى والصغرى فيها تكون 13 درجة مئوية وتسجل السواحل الشمالية 20 درجة حرارة عظمى والصغرى تكون 14 درجة كما تسجل مدن شمال الصعيد 23 درجة حرارة عظمى والصغرى فيها تكون 8 درجات مئوية.