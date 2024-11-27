مال وأعمال

علاء فاروق يبحث مع وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء فاروق يبحث مع وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - دوت الخليج_ التقى علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في أبوظبي.

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وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية.

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وخلال اللقاء أشاد وزير الزراعة بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميًا متزايدًا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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وقال فاروق إن اجتماعه مع الوزيرة الإماراتية تناول زيادة الاستثمارات الزراعية ودعوة  المستثمرين لمصر، وكذلك التعاون في الدراسات والأبحاث والتصنيع الزراعي بغرض التصدير وبالأخص في مجالات التمور والحاصلات الزراعية، نظراً لأن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الإمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، مشيرًا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.

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واستعرض وزير الزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة، وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.

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وأشار فاروق إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، كما استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

من ناحيتها رحبت الدكتورة أمنة الشامسى، وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية،  بزيارة وزير الزراعة المصري للإمارات ومشاركته الفعالة في قمة الغذاء، كما رحبت بالأفكار والقضايا التي طرحها للتعاون المشترك بين البلدين.

وتطلعت الشامسي لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.

وأكدت الشامسي خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة، مشيرة إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور

في نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على ضرورة  إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعاً للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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