نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جاكبو يسجل ثاني أهداف ليفربول أمام ريال مدريد (فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجل جاكبو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل جاكبو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف ليفربول الثاني أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 76 صنع روبرتسون وأصبحت النتيجة 2/0 حيث أحرز اليستر الأول للريدز.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.