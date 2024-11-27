ريال مدريد ينهار أمام ليفربول

ريال مدريد ينهار أمام ليفربولأسقط فريق ليفربول ضيفه ريال مدريد بهدفين دون في مباراة جمعتهما مساء الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد أن كان ليفربول الطرف الأفضل على مدار الـ45 وأتيحت له العديد من الفرص للتسجيل.

وفي الشوط الثاني، نجح "الريدز" في تسجيل هدفين عن طريق ألكسيس ماك اليستير وكودي غاكبو في الدقيقتين 52 و77، وأضاع كل من كيليان مبابي ومحمد صلاح ركلة جزاء.

وأنهى ليفربول بهذا الفوز عقدته أمام ريال مدريد، محققا أول انتصار عليه منذ عام 2009، حينما فاز (4-0)، تحت قيادة مدربه الأسبق، الإسباني رافا بينيتيز.

وحتى انتصار الليلة، عجز ليفربول عن الفوز على الريال في 8 مباريات متتالية، تذوق خلالها طعم الخسارة 7 مرات، وخرج متعادلا في واحدة.

وحافظ "الريدز" على العلامة الكاملة بوصولهم للنقطة 15، بعد فوزهم بجميع مبارياتهم في دوري الأبطال هذا الموسم، ليتصدروا الترتيب بعد مرور 5 جولات.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند ست نقاط وتراجع للمرتبة الـ24.