أخبار اليمن : بن حبتور يفتتح معرض رواد أعمال شو 2024م

بن حبتور يفتتح معرض رواد أعمال شو 2024مافتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم، معرض رواد أعمال شو 2024م، الذي تقيمه شركة "شو آي كان" لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى يومين.

وعبر عضو السياسي الأعلى، عن الشكر لكل الداعمين لهذا النشاط الإبداعي الإنتاجي ولوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على رعايتها ودعمها لمثل هذه الأنشطة والأعمال.

وأعرب عن ارتياحه لمستوى الأعمال المشاركة التي عكست حالة من التنافس الإبداعي التي تليق باليمن ومبدعيه وكذا بالقطاع الخاص الذي يقوم بدور إيجابي في هذه المرحلة من تاريخ اليمن.

وأكد الدكتور بن حتبور، أن ما قدمه المشاركون في المعرض من خريجي الجامعات والمبدعين من مشاريع متميزة ستخدم المجتمع وبالذات في المجالين الصناعي والتجاري.

وقال " بالرغم من أننا ما نزال نعيش مرحلة العدوان والحصار، نشاهد اليوم أن هناك نشاط إبداعي واسع يقدم من خلاله شبابنا وشاباتنا انموذجا يبعث على الفخر بالانتماء إلى هذا المجتمع الفتي".

وأضاف" المستقبل بالنسبة لبلدنا واعد خاصة إذا عمل الجميع في مختلف المجالات الاقتصادية والانتاجية والصناعية والاستثمارية".. لافتا إلى أهمية تجنيب النشاط الصناعي والتجاري النظريات البيروقراطية العقيمة التي تكبله وتكبح دوره المحوري في تحريك عجلة التنمية والإنتاج والاقتصاد.

وطاف الدكتور بن حبتور ومحافظ حضرموت لقمان باراس، ومدير شركة "شو آي كان" أحمد جلال بأجنحة المعرض التي تحتوي على ابتكارات وصناعات إبداعية، ومجموعة من الأعمال في مختلف المجالات.

فيما أكد مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عبدالله شرف على أهمية إقامة مثل هذه المعارض لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وصولا إلى الإنتاج الإبداعي والريادي.

ولفت إلى أن اليمنيين يتميزون بصمودهم في مواجهة التحديات في مختلف المجالات وتحويل التحديات إلى فرص للإنتاج والإبداع.. مؤكدا أن قيادة الوزارة تحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

بدورها أكدت عضو مجلس شركة "شو آي كان" زعفران المهنا أهمية افتتاح النسخة الخامسة من المعرض الذي يأتي هذا العام تحت شعار "بالابتكار نواجه التحديات" والذي يعكس أهمية الابتكار لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح.

ولفتت إلى أن المعرض يقدم العديد من المبادرات والبرامج على رأسها برنامج (أنا أستطيع) الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على الابداع والابتكار.. مشيرة إلى أهمية المعرض لدعم المشاريع الناشئة وتشجيع الصناعات الإبداعية وتحقيق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية لبناء مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات.