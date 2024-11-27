أخبار اليمن : إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء

دوت الخليج -

إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الـ ٣٠ من نوفمبر. إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاءأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الـ ٣٠ من نوفمبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن السبت المقبل إجازة رسمية استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة (7) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. بهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.

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