نور إيهاب تكشف عن النجوم الذين تتمنى العمل معهم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب عن أسماء النجوم الذين تتمنى العمل معهم، وذلك ضمن لقائها في برنامج عيش صباحك، الذي يُذاع عبر نجوم إف إم، ويقدمه يوسف التهامي وفانا إمام.

نجوم تتمنى نور إيهاب التعاون معهم

وقالت نور إيهاب: أحب ياسمين عبد العزيز جدًا ونفسي أشتغل معاها، ونفس الأمر بالنسبة لـ كريم عبدالعزيز ومنى زكي، وكنت قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل الحشاشين ولكن لم اجتمع مع كريم في أي مشهد.

وإضافت نور إيهاب: أما منى زكي فأنا أعشقها وبالنسبة لي هي ممثلة خطيرة وعايزة أشتغل معاها علشان أتعلم منها، وكل دور أشاهده لها أتمنى لو قدمته أو على الأقل كنت شقيقتها خلال الأحداث.

أحدث أعمال نور إيهاب

ومن ناحية اخري، تنتظر نور إيهاب عرض فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقون على استكمال الحلم سويا.

اخر اعمال نور إيهاب

وكان اخر اعمال نور إيهاب هو مسلسل 6 شهور، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة ومحمود حافظ، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.