شاهد.. غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية فى الجولة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك مجموعة من الصور لغرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقى، المقرر لها اليوم فى الجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يستقبل نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات أكثر من عنصر بين صفوفه لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمود الونش وأحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة بينما يغيب ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

عواد عواد

غرفة ملابس الزمالك غرفة ملابس الزمالك

الزمالك الزمالك