العالم اليوم - البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

انتم الان تتابعون خبر البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - رحبت مملكة البحرين اليوم الأربعاء، بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بوساطة دبلوماسية بنَّاءة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، باعتباره خطوة مهمة على طريق خفض التصعيد والتوتر العسكري الإقليمي، والحفاظ على أرواح السكان المدنيين الأبرياء، وعودة النازحين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لتخفيف معاناتهم.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" على ضرورة الالتزام الكامل بالوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.

وجددت البحرين موقفها الثابت والداعي إلى تغليب الحوار والسبل السلمية من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحل القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها كافة