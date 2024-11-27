نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نتائج منافسات الجولة العاشرة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب فوز فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد على فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر بهدف دون رد سجله صامويل.

فوز فريق الصيد بالمحلة بقيادة عبد الرحمن فهمي على فريق دمياط بقيادة ميدو الدبيسي بهدف دون رد.

فوز فريق مركز شباب القزازين بقيادة ابراهيم العدل على فريق ميجا سبورت بقيادة جاد توفيق بهدف دون رد سجله

محمد صلاح.



- تعادل فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق مع فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي بهدف لمثله تقدم بيلا بهدف سعد صالح وتعادل رامي قدري لبني عبيد.

- تعادل فريق مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه مع فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق سلبيًا.

- تعادل فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله مع فريق دكرنس بقيادة سامح العربي سلبيًا

المجموعة السادسة

تعادل فريق الأوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير مع فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني بهدف لمثله تقدم فريق الاولمبي بهدف ةحمد عصام وتعدل عطيتو لطلائع الاسطول.

فوز فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني على فريق الجزيرة المطروحي بقيادة باسم الرجال ثلاثيه نظيفه سجلهم محمد مسعد شيتوس وعبد العزيز ابراهيم ومحمود مقلد.

- تعادل فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا مع فريق الزهور بمطروح بقيادة رمضان عرفة بهدف لمثله تقدم فريق الحمام بهدف مصطفى شكري من ركن الجزاء وتعادل ثابت حماد للزهور.

فوز فريق اصحاب الجياد بقيادة محمد صديق على فريق المجد السكندري بفيادة فخر الدين صبري بهدف دون رد سجله خالد حمادة في الشوط الثاني.

- وتختتم الجولة بين فريق الهلال الضبعة مع شباب كوم حمادة بملعب المدينة الشبابية بابو قير.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- مالية كفر الزيات 20 نقطة

2- صيد المحله 17 نقطة

3- إتحاد نبروه 16 نقطة

4- ميجا سبورت 15 نقطة

5- كفر الشيخ 14 نقطة

6- شباب القزازين 13 نقطة

7- بيلا 12 نقطة

8-شباب تلا 12 نقطة

9- دكرنس 10نقاط

10- بايونيرز 10 نقاط

11- بني عبيد 9 نقاط

12- دمياط 3 نقاط

المجموعة السادسة

1- الأوليمبي 20 نقطة

2- دلفي 16 نقطة

3- الهلال الضبعة 14 نقطة

4- المجد السكندري 14 نقطة

5- دمنهور 13 نقطة

6- كوم حمادة 12 نقطة

7- اصحاب الجياد12 نقطة

8- الحمام 11 نقاط

9- طلائع الأسطول 9 نقاط

10- الزهور بمطروح 5 نقاط

11- الجزيرة المطروحي 4 نقاط