دوري أبطال أوروبا: آيندهوفن يمرّ من عنق الزجاجة أمام شاختار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تجاوز آيندهوفن الهولندي مأزق مباراته مع شاختار دونيتسك الأوكراني بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل أهداف آيندهوفن ماليك تيلمان (87 و90) وريكادو بيبي (د 90 +5)،وسجل هدفي شاختار دانيلو سيكان (د 8)، و أولكسندر زوبكوف (د 37).

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر، وبقي رصيد شاختار 4 نقاط في المركز السادس والعشرين.