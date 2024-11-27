دوري أبطال أوروبا: بوروسيا دورتموند يقسو على دينامو زغرب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - خسر فريق دينامو زغرب الكرواتي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 0-3 في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل أهداف الفريق الألماني جيمي بينو جيتنز (د 41) ورامي بن سبعيني (د 56) وسيرهو غيراسي (د 90).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وبقي رصيد دينامو زغرب 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين.