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دوري أبطال أوروبا: بولونيا يسقط أمام ليل

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - خسر بولونيا الإيطالي أمام ضيفه ليل الفرنسي بهدف مقابل اثنين في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدف بولونيا جون لوكومي (د 63) وسجل هدفي ليل نجالايل موكاو في الدقيقتين (44 و66).

وبهذا الفوز، رفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر، وتجمّدرصيد بولونيا عند نقطة واحدة فقط في المركز الثالث والثلاثين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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