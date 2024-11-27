العالم اليوم - لهذا السبب.. فولكسفاغن توقف أنشطتها في شينجيانغ بالصين

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. فولكسفاغن توقف أنشطتها في شينجيانغ بالصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - أعلنت شركة فولكسفاغن الرائدة في صناعة السيارات الأوروبية، أنها تريد وقف أنشطتها في منطقة شينجيانغ الصينية بعد تعرضها لانتقادات بسبب اتهامات بانتهاك بكين لحقوق الإنسان فيها.

وبررت المجموعة قرارها بـ"أسباب اقتصادية" في بيان، لكنه يأتي وسط انتقادات متزايدة لفولكسفاغن على المستوى الأخلاقي.

وقال فرديناند دودنهوفر مدير مركز أبحاث السيارات في بوخوم إن "فولكسفاغن تحترم الرأي العام" فيما انتقدت وسائل إعلام ومستثمرون ومدافعون عن حقوق الإنسان لسنوات نشاط المجموعة الأوروبية الرائدة في تصنيع السيارات في شينجيانغ.

وفولكسفاغن محط اهتمام بسبب مصنعها في أورومتشي عاصمة شينجيانغ، الذي افتتح عام 2013 وتمتلك فيه حصة من خلال شريكها المحلي SAIC.

قام بنك ديكا الألماني بسحب أسهم فولكسفاغن من محفظته للأوراق المالية "المستدامة" في مارس 2023، بعد أن حذرت وكالة التصنيف الأميركية MSCI من مزاعم العمل القسري في المصنع.

وسيتم الآن بيع هذا الموقع المثير للجدل بالإضافة إلى مسار تجارب في توربان، إلى الشركة الصينية (SMVIC) وفق بيان شركة فولكسفاغن.

وتكثفت الضغوط في فبراير بعد أن أعلنت شركة الكيماويات الألمانية العملاقة BASF أنها ستسرع انسحابها من شراكتين في هذه المنطقة.