انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان.. لبان الذكر لشد التجاعيد وتفتيح البشرة بسهولة.. سر الجمال الطبيعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ العصور القديمة، اعتمدت النساء على المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة، ومن أبرز هذه المكونات هو لبان الذكر، الذي حظي بسمعة واسعة في مجال العناية بالبشرة والشعر بفضل خصائصه الفعالة يُعد لبان الذكر بديلاً طبيعياً آمناً للمستحضرات التجارية التي قد تحتوي على مواد قد تسبب تهيجاً أو حساسية للبشرة في هذا المقال، نعرض وصفة طبيعية بسيطة تعتمد على لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه، التخفيف من البقع الداكنة، واستعادة النضارة للبشرة، كما يمكن تطبيقها على أي منطقة بالجسم لمعالجة البقع والتخلص من الترهلات.

لبان الذكر: سر طبيعي للتجميل

يتميز لبان الذكر بغناه بمضادات الأكسدة التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وتنقية المسام من السموم المتراكمة كما يعد مرطباً طبيعياً فعالاً، حيث يعمل على تغذية البشرة وترطيبها بعمق يحتوي لبان الذكر على فيتامين E الذي يحمي البشرة من التلف ويساهم في تعزيز مرونتها، بالإضافة إلى حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي الذي يساعد على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة، مما يعزز مظهرها ويجعلها أكثر إشراقاً.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من مسحوق لبان الذكر

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير، امزجي المكونات جميعها حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. نظفي وجهك جيداً باستخدام الماء الدافئ، ثم جففيه بلطف.

3. ضعي الخليط على البشرة بالتساوي، مع تجنب منطقة العينين.

4. اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء الفاتر.

فوائد وصفة لبان الذكر:

تفتيح البشرة: يساعد لبان الذكر والعسل في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما يساهمان في تقليل ظهور البقع الداكنة والكلف.

شد البشرة: يعزز الزبادي وزيت الزيتون مرونة البشرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ترطيب عميق: يعمل العسل وزيت الزيتون على ترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها أكثر نعومة وحيوية.

تجديد البشرة: يساعد حمض اللاكتيك في الزبادي على إزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة، مما يمنح البشرة إشراقة صحية.

نصائح إضافية: