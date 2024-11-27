انت الأن تتابع خبر فتحي بشرتك بهذا الماسك الرائع بأقل التكاليف واقضي على اسمرار الوجه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مشكلة اسمرار البشرة من أكثر الأمور المزعجة والتي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، حيث تسبب الكثير من الإحراج، مما يجعلها تبحث عن طرق ومسكات تساعد في تفتيح البشرة بشكل سريع، هذا وإليكم بعض الماسكات التي تعطي نتائج فعالة في تفتيح البشرة بشكل سريع.
مكونات ماسك الترمس المطحون لتفتيح البشرة
- إليكم واحد من أفضل الماسكات التي تستخدم في تفتيح البشرة ومنحها الصفاء والتخلص من الشوائب والذي يمكن عمله في المنزل لكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل ألا وهو ماسك الترمس
المطحون ومكوناته التالي:
- المكون الأول ملعقة كبيرة ممتلئة من الترمس المطحون.
- ثانيا استخدام ملعقة كبيرة ممتلئة من ماء الورد.
- كما يستخدم ملعقة كبيرة ممتلئة من الحليب.
خطوات تحضير ماسك الترمس في المنزل
- بعد ان تعرفنا على جميع مكونات ماسك الترمس المطحون في تفتيح البشرة والتي تعتبر جميعها بسيطة وسهلة وموجودة في كل منزل، إليكم خطوات تحضير الماسك والاستمتاع ببشرة بيضاء ونقية:
- الخطوة الاولى هي إحضار وعاء متوسط الحجم من أجل تحضير الماسك حيث يتم وضع الترمس المطحون مع ماء الورد في الوعاء وخلطهم تماما حتى تمام التجانس.
- بعد ذلك يتم إضافة الحليب إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر حتى تمام التجانس والحصول في النهاية على خليط ذات قوام متجانس.
- الخطوة التالية تأتي في توزيع ماسك الترمس المطحون على البشرة بالكامل وتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتى تتأكدي من جفاف الماسك تماما على البشرة.
- في النهاية يتم غسل البشرة جيدا والتخلص من الماسك تماما باستخدام الماء الفاتر والتأكد من إزالة جميع بقايا ماسك الترمس من البشرة، للحصول على نتيجة فعالة.