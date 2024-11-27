انت الأن تتابع خبر فتحي بشرتك بهذا الماسك الرائع بأقل التكاليف واقضي على اسمرار الوجه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة اسمرار البشرة من أكثر الأمور المزعجة والتي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، حيث تسبب الكثير من الإحراج، مما يجعلها تبحث عن طرق ومسكات تساعد في تفتيح البشرة بشكل سريع، هذا وإليكم بعض الماسكات التي تعطي نتائج فعالة في تفتيح البشرة بشكل سريع.

مكونات ماسك الترمس المطحون لتفتيح البشرة

إليكم واحد من أفضل الماسكات التي تستخدم في تفتيح البشرة ومنحها الصفاء والتخلص من الشوائب والذي يمكن عمله في المنزل لكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل ألا وهو ماسك الترمس

المطحون ومكوناته التالي:

المكون الأول ملعقة كبيرة ممتلئة من الترمس المطحون.

ثانيا استخدام ملعقة كبيرة ممتلئة من ماء الورد.

كما يستخدم ملعقة كبيرة ممتلئة من الحليب.

خطوات تحضير ماسك الترمس في المنزل