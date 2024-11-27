طريقة عمل ماسك النشا والطماطم الرهيب لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد في دقائق

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رياض - احمد صلاح - ماسك النشا والطماطم ، من المسكات الطبيعية التي لا تتطلب مجهود في عملها، فهو يتكون من مكونات بسيطة تمنح البشرة النضارة والتفتيح بشكل سريع ومن أول استخدام، بنصف حبة طماطم وملعقة من النشا سوف يجعل من حولك يتكلمون عن جمال بشرتك، فهو يجعل الوجه صافي وخالي من التجاعيد تمامًا، ويعطيه مظهر جمالي رائع، يتميز الماسك بخصائصه الفعال التي تغلغل داخل مسام البشرة فتعمل على حمايتها من الجفاف والتشققات التي تصيبها، فهو كريم فعال يعمل على حماية طبقات الجلد من التلف ويعيد أصلحها من جديد، ويعطي نضارة وتفتيح للوجه غير طبيعية تجعل الكثير من السيدات يقومنا بعمله في المنزل، فاذا كنتي ترغبين في عمل ماسك طبيعي من المنزل بدون مواد كيمائية

مكونات ماسك النشا والطماطم الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف حبة من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الطماطم والنشا الرهيب لتفتيح البشرةوإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء، ثم نقوم بمسحه بماء الورد حتى تتفتح المسام.

نحضر النشا ونقوم بغمس نصف حبة الطماطم.

ثم ندلك بها الوجه بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الخليط.

نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء البارد.

نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك النشا والسكر لتقشير الوجه

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة من النشا، وملعقة من السكر، وملعقة من الزبادي ونخلطهم جيدًا مع بعض.

نقوم بتدليك الوجه بالخليط برفق حتى نزيل الجلد الميت والشعيرات الصغيرة.

نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساع حتى يجف تمامًا ثم نغسله بالماء البارد.

نكرر وضع الماسك كل مساء قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد الطماطم للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية التي تخص البشرة وهى كما يلي:-

يحمي البشرة من عوامل الطبيعة الضارة ويساعد على تفتيح الوجه بشكل سريع.

يساهم في تقليل الدهون في الوجه ويعكمل على إذابتها بشكل سريع.

يمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ على نضارتها.

يحمل العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة البشرة.

يزيد من جمال الوجه ويساعد على توريده في مدة قصيرة.

ماسك عصير الطماطم السحري لتفتيح الوجه

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:-