انت الأن تتابع خبر وصفة " البنجر وزيت الزيتون " للحصول على خدود وشفايف موردة .. نتائج هتبهرك من أول مرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يوجد ما هو أهم من نعمة الجمال لدى المرأة بشكل كبير حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يجعلها تبذل الغالي والنفيس فقط من أجل الحصول على مبتغاها من أمور تتعلق بهذا الجانب وهو أمر ينعكس بشكل كامل على رغبتها في القيام بعمليات بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل من أجل الوصول لأفضل الوصفات الطبيعية التي تمنحها ما تريد لذا فإننا سنناقش من خلال ما يلي من سطور إحدى تلك الوصفات الساحرة المفعول

مكونات عمل وصفة البنجر وزيت الزيتون لتوريد البشرة

ثمرة كبيرة من البنجر.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير