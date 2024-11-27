انت الأن تتابع خبر وصفة " البنجر وزيت الزيتون " للحصول على خدود وشفايف موردة .. نتائج هتبهرك من أول مرة !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا يوجد ما هو أهم من نعمة الجمال لدى المرأة بشكل كبير حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يجعلها تبذل الغالي والنفيس فقط من أجل الحصول على مبتغاها من أمور تتعلق بهذا الجانب وهو أمر ينعكس بشكل كامل على رغبتها في القيام بعمليات بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل من أجل الوصول لأفضل الوصفات الطبيعية التي تمنحها ما تريد لذا فإننا سنناقش من خلال ما يلي من سطور إحدى تلك الوصفات الساحرة المفعول
مكونات عمل وصفة البنجر وزيت الزيتون لتوريد البشرة
- ثمرة كبيرة من البنجر.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان من الفازلين الطبي.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تقطيع البنجر إلى قطع صغيرة الحجم ثم توضع في الخلاط ثم ضعي الماء مع التحريك عدة مرات
- ثم يتم تصفية الخليط مع أخذ ماء البنجر على أن يتم الخلط بينه وبين الفازلين والزيوت.
- ثم يتم إغلاق العلبة بشكل جيد ونضعها في داخل حمام مائي ساخن حتى ذوبان الفازلين
- ثم يتم خلط كافة المكونات المذكورة أعلاه معا للحصول على الخليط المراد
- ثم يتم تطبيق هذا المزيج على الخدود والشفايف للحصول على لون وردي طبيعي
- لا ينصح باستعمال هذا الخليط في حال كنتي ستتعرضي لأشعة الشمس المباشرة حتى لا تصابي بالتهاب أو اسمرار.