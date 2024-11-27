دبلوماسي سابق: إسرائيل لم تحترم قرار 1701 لمجلس الأمن وحزب الله لم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، المتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، وكان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006.

وأشار هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن قرار رقم 1701 وضع نهاية للحرب التي كانت حادثة وقتها بين حزب الله واسرائيل والتي استمرت 30 يوما في عام ٢٠٠٦ موضحا أن القرار حدد التزامات حزب الله واسرائيل.

وتابع، أن القرار 1701 نص على أن الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام هما الجهات الوحيدة التي لها حق التواجد في منطقة نهر الليطاني والحدود الاسرائيلية اللبناني بمسافة 30 كيلو متر، وعدم تحليق الطيران الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية، مؤكدا علي أن اسرائيل لم تحترم قرار 1701 وأيضا حزب الله لم يلتزم بنصوص القرار.