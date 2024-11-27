بنك إنجلترا وجولدمان ساكس يحذران من رسوم ترامب المرتقبة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - العربية نت _ صرحت نائبة محافظ بنك إنجلترا لصحيفة “فايننشال تايمز” كلير لومبارديلي، بأن التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب تمثل خطراً على النمو الاقتصادي في دول، من بينها المملكة المتحدة.

وأوضحت لومبارديلي، أنه من المبكر تحديد آثار تعريفات ترامب بدقة، لكنها أشارت إلى أن صُناع القرار في بنك إنجلترا سيناقشون تطورات التجارة في الاجتماعات المقبلة.

كما أعربت نائبة المحافظ عن قلقها من خطر ارتفاع التضخم أكثر مما يتوقعه “المركزي”، مشددةً على ضرورة التدرج في خفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات لومبارديلي، في وقتٍ أعلن فيه ترامب يوم الاثنين أنه سيوقع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفاتٍ جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة.

من جانبه حذر بنك جولدمان ساكس من عواقب كبيرة، قد تنجم عن هذه التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بنسبة 25% على المنتجات الكندية، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة.

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وأكد البنك أن فرض هذه التعريفات قد يؤثر سلباً على المستهلكين الأميركيين، ومصافي التكرير الأميركية، والمنتجين الكنديين.

ورغم هذه المخاوف، يرى “جولدمان ساكس” أن احتمال تنفيذ هذه التعريفات غير مرجح، نظراً لتركيز ترامب على خفض تكاليف الطاقة.

كما لفت البنك إلى أن هذه الخطوة قد تكون أداةً تفاوضية ضمن سياساته التجارية.