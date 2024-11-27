مال وأعمال

ترامب يتعهد برسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يتعهد برسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - سي إن بي سي_ تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لأمريكا وهم كندا والمكسيك والصين.

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وكشف ترامب أن رسوماً جمركية بنسبة 25% ستفرض على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لحين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وكذلك عبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.

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أما بالنسبة للصين، فتعهد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين.

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واتهم الرئيس المنتخب الصين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك.

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وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين: “في العشرين من يناير كانون الثاني، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى أمريكا”.

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وتابع ترامب: “حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى أمريكا”.

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ورداً على تلك التعهدات، دعا رئيس مجلس النواب المكسيكي ريكاردو مونريال، إلى استخدام الآليات الثنائية والمؤسسية لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة.

وأضاف في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “تصعيد الإجراءات الانتقامية التجارية سيؤدي فقط للإضرار بأموال المواطنين وهو بعيد عن حل المشاكل الأساسية”.

وفي عام 2023، اتجه أكثر من 83% من الصادرات المكسيكية إلى أمريكا، بالإضافة إلى 75% من الصادرات الكندية.

أما فيما يتعلق بالجانب الصيني، علق ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قائلاً إن بكين “تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا مفيد بطبيعته للطرفين”، وشدد على أنه لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية.

وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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