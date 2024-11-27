انت الأن تتابع خبر بخصومات 50% .. أورنج الأردن تطلق العروض الأضخم لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار حرصها على تمكين زبائنها من الحصول على المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها، أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق حملة العروض الأضخم لهذا العام على عدد من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية المتوفرة على المتجر الإلكتروني.

ويمكن للمشتركين الجدد الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على الخطوط الخلوية المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً وخطوط الإنترنت المدفوعة مسبقاً وأجهزة الموبايل وإكسسوارات الموبايل، وأجهزة المنزل الذكية وشاشات التلفزيون الذكية وأجهزة الترفيه المنزلي من خلال المتجر الإلكتروني.

وتشمل الحملة كذلك عروض حصرية من خلال المتجر الإلكتروني على خطوط الفايبر مع موسع الشبكة (WIFI 6 ) واشتراك TOD المجاني، بالإضافة إلى عروض الجيل الخامس والرابع مع هدية من اختيار المشترك وميزات إضافية أخرى.

وتندرج هذه العروض ضمن مساعي أورنج المستمرة لتقديم تجربة متكاملة لزبائنها تركز على الجودة العالية والأسعار المنافسة، كي يكون الجميع جزءاً من عالم رقمي يمتلكون فيه أحدث الأدوات التي تلبي احتياجاتهم المختلفة والمتنوعة.

لمعرفة المزيد عن العروض، يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني من خلال الرابط: https://eshop.orange.jo/ar/.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo



نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت. www.orange.jo

نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 292 مليون زبون حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 22مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتم تحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاء دمج الأنشطة فيها).

تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال.

أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية "قيادة المستقبل" القائمة على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيث توظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA.

وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr. تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.