رونالدو يوجه رسالة لإيلون ماسك بعد انتصار النصر على الغرافة ! بتصريح ناري

انت الأن تتابع خبر ونالدو يوجه رسالة لإيلون ماسك بعد انتصار النصر على الغرافة ! بتصريح ناري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لحظة لافتة من التفاعل بين عالم الرياضة وعالم التكنولوجيا، تلقى كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تهنئة غير متوقعة من إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بعد فوز فريقه على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا. لكن رد رونالدو على هذه التهنئة جاء مميزًا، ليضفي على الموقف لمسة من الدعابة والثقة، ويظهر كيف أن نجاحات الرياضيين يمكن أن تثير اهتمام الشخصيات البارزة من مختلف المجالات.

رد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، على تهنئة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي تلقاها بعد فوز فريقه على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا.

وكان ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قد فاجأ الجميع بتوجيه تهنئة قصيرة لرونالدو بعد المباراة، حيث كتب على حسابه كلمة واحدة فقط: "مبروك".

بدوره رد رونالدو على تهنئة ماسك في وقت لاحق، حيث قال: "سعيد لأن عيونك وجدت وقتاً لمتابعة كرة القدم الجيدة". وهو تعليق يعكس روح الدعابة والثقة التي يتمتع بها النجم البرتغالي، بالإضافة إلى تلميح بأن المباراة كانت مثيرة وجذبت اهتمام شخصيات بارزة مثل ماسك.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو كان قد قدم أداء مميزا في المباراة، حيث سجل هدفين ليقود النصر إلى الفوز على الغرافة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد البيت في قطر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.