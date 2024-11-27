الذهب يتحرك في نطاق ضيق

الذهب يتحرك في نطاق ضيقسجل الذهب اليوم استقرارًا عند 2635.56 دولار للأوقية (الأونصة) وتحرك ضمن نطاق ضيق ليبلغ 9 دولارات، مع انتظار المستثمرين لبيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة المتعلقة بخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمائة ليصل إلى 2635.80 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 30.39 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 973.50 دولار.