طائرة إغاثية خامسة إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الكويتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - أقلعت اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالتنسيق والتعاون مع وزارات الشؤون والخارجية الكويتية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال مدير عام (السلام الخيرية) حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع إن الجمعية بفضل تعاون الجهات الرسمية وتبرعات الشعب الكويتي استطاعت تنظيم أولى مشاركاتها في الجسر الجوي الإغاثي لمساعدة الأشقاء في لبنان.

وأضاف أن المساعدات تضمنت مسلتزمات طبية لدعم القطاع الصحي ومواد غذائية لسد احتياجات الأسر النازحة إلى جانب توفير مستلزمات الأطفال واحتياجات فصل الشتاء من بطانيات وغيرها، مؤكدا استمرار الجمعية في إرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان.

كما أكد أن الجمعية على أتم الاستعداد لإغاثة الدول المنكوبة، وعملت على عقد الاتفاقيات مع جمعيات وهيئات خيرية محلية وخارجية معترف بها من وزارة الخارجية، مبينا أن هذه الطائرة جاءت بالتعاون مع جمعية (بلد الخير) خدمة للعمل الخيري والإغاثي.

ومن جهته أكد مدير عام جمعية (بلد الخير) عثمان الثويني في أن مساهمتهم تأتي استجابة للتوجيهات السامية في دعم ومساندة الأشقاء في لبنان وبضرورة احتواء الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأكد الثويني حرص الجمعيات الخيرية في الكويت على المشاركة في الجسر الجوي الإغاثي والمساهمة في تأمين كل المستلزمات والاحتياجات العاجلة إذ عملت بالتعاون مع الجهات اللبنانية المتخصصة لتغطية كافة الجوانب الأساسية والطبية والمواد التموينية.