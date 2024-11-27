”شفاء الأورمان” تحصد جائزة القيادة المناخية لعام 2024 للعام الثاني على التوالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل، فازت مستشفى شفاء الأورمان، التابعة لجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، بجائزة القيادة المناخية لعام 2024 من مؤسسة "رعاية صحية بدون ضرر" و"الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء" بأمريكا.

وتُعد هذه الجائزة الذهبية التي حصدتها المستشفى للعام الثاني على التوالي اعترافًا دوليًا بجهودها المتميزة في مجال الاستدامة البيئية، شاركت شفاء الأورمان الجائزة مع مستشفى Netcare من جنوب أفريقيا، بينما انضمت إلى قائمة النخبة التي تضم 8 مستشفيات فقط حول العالم تمكنت من الفوز بالجائزة هذا العام.

جاء التقدير نتيجة الإنجازات المستمرة للمستشفى في التصدي للتغيرات المناخية، والتي شملت تحسين الأداء البيئي من خلال المتابعة الدورية للقياسات البيئية، ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، معالجة النفايات الطبية الخطرة، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقد رفعت المستشفى قدرتها الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى أكثر من 800 كيلوا وات، مقارنة بـ 450 كيلوا وات في العام الماضي.

يعكس هذا التقدير العالمي التزام مستشفى شفاء الأورمان بالابتكار في تقديم خدمات طبية مستدامة، ودورها الريادي في تعزيز الاستدامة البيئية محليًا وعالميًا.