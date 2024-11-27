وزارة العمل : بروتوكول تعاون مع شركة خاصة لتدريب وتشغيل الشباب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وفي خطوة مهمة لتمكين الشباب وتطوير الكوادر الوطنية ، وقعت مديرية العمل بالإسماعيلية بروتوكول تعاون مع شركة جي بي تك والتى تعمل في صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية. ويهدف هذا البروتوكول الطموح إلى تشغيل وتدريب أكثر من ١٥٠ شاب وشابة في مجال الخياطة وصيانة ماكينات الخياطة .

وأوضح حسن رداد مدير عام مديريه العمل بالاسماعيليه ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات ، وأكد مدير المديرية على أهمية هذه المبادرة فى توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل ودعم صناعة الملابس وتوفير الكوادر المؤهلة لها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل رفع كفاءة القوى العاملة في قطاع صناعة الملابس، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار ..

وأكد مدير المديرية على أهمية هذا البروتوكول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.. وأضاف أيضاً بأنه تم توقيع البروتوكول بديوان عام المديرية وقام بالتوقيع ممثلا عن مديرية العمل دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني ، وقام بالتوقيع ممثلا عن الشركه جورج بانكال المدير التنفيذي للشركه..وأفاد حسن رداد بأنه يشكل هذا البروتوكول خطوة نوعية في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يسعى إلى توفير فرص عمل للشباب ، كما يمثل هذا البروتوكول فرصة للشباب الباحث عن عمل، خاصة الخريجين الجدد، لاكتساب الخبرة العملية والانطلاق في مسيرتهم المهنية..كما أعرب ممثل الشركة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب وتقديم الدعم اللازم لهم.

وشارك في فعاليات توقيع البروتوكول من جانب المديريه سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي ، حمدي النجار مفتش عمل ، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامه ، ومن جانب الشركه اسماء احمد مديرة شئون العاملين بالشركه