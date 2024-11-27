وزارة العمل : ندوة توعوية حول المساواة بين الجنسين بمركز التدريب المهنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: العمل ، التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، عقدت وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بالمنيا ندوة تحت بعنوان تمكين مفهوم المساواة وتفعيله ضمن الإستراتيجية الوطنية والقرارات الوزارية ارقام ٤٣، ٤٤ لسنة ٢٠٢١م ومفهوم العنف والتحرش وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة ، وبلغ إجمالى الحاضرين (٥٦)، وذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

وأوضحت د. ماجده صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا أن الندوة إستهدفت العاملين بالمركز والمتدربين والمتدربات من الجنسين وقد حضر الندوة الدكتورة مدير المديرية وأيضا مدير إدارة بحوث العمالة وحاضر فى موضوع الندوة الأستاذة/ تريزه سلامه - رئيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال وعضو باللجنة الفنية بوحدة المساواة وتناولت الندوة مفهوم المساواة وكيفية انشاء وحدة المساواة والهدف منها والاستراتيجية الوطنية فى تفعيل فكرة المساواة...وقام بالقاء الندوة مصطفى فتحى - مدير مكتب عمل ديرمواس ، وأحمد حامد مدير مكتب التشغيل بديرمواس.

كما تم تناولت الندوة موضوع هام للمتدربين نسقته ا. هبة صلاح - مدير شئون المراة بالمديرية الهجرة غير الشرعية ومفهومها ومخاطرها والعقوبات التى ينص عليها القانون فى هذا الشأن. وقد لاقت موضوعات الندوة تفاعل مبهر وقبول واستحسان من كافة الجميع .