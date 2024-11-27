الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتبادل 630 أسير حرب مع كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد بلادها لإجراء عملية تبادل أخرى لأسرى الحرب مع أوكرانيا ومبادلة 630 أسيرا من كل جانب.

وقالت زاخاروفا للصحافيين: "نحن مهتمون بإجراء حوار بناء، ونهدف إلى عودة الأسرى سريعا إلى وطنهم".

وتابعت: "مستعدون الآن لتبادل 630 عسكريا، وفي الوقت نفسه البدء في الإجراءات التنظيمية للتحضير لعمليات التبادل اللاحقة".

وفي وقت سابق، طلب مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميتري لوبينيتس، بعد بيان نظيرته الروسية تاتيانا موسكالكوفا حول تسييس كييف لعملية تبادل الأسرى، قوائم بأسماء الأسرى الذين ستبادلهم روسيا.

وقالت موسكالكوفا، عبر قناتها على تطبيق "تلجرام"، إن مكتبها ناشد مرارا الجانب الأوكراني تكثيف عملية تبادل الأسرى الروس والأوكرانيين، ومع ذلك وبسبب تسييس هذه القضية، فإن عمليات التبادل تبدو صعبة للغاية وبطيئة.

وأوضحت أنه منذ عام 2022، تم تنفيذ أكثر من 45 عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، ما سمح بإعادة نحو 3 آلاف جندي من كل جانب إلى بلادهم.