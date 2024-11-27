وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين مساء اليوم ٢٧ نوفمبر مع السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، والسيد نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه. وشدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره، فضلًا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.

ومن جانبهما، طلب رئيسا مجلس النواب والحكومة اللبنانيين نقل خالص تحياتهما إلى السيد رئيس الجمهورية، معربين عن تقديرهما العميق لجهود سيادته المضنية والدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.